Chi è Andrea Cerioli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) ? Si tratta di un ragazzo di 31 anni, nato il 22 maggio 1989 a San Lazzaro di Savena, noto al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. Oggi, 25 marzo 2021, sbarca in Honduras per diventare un concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2021. Nelle sue esperienze televisive ha anche preso parte ad un altro reality, il Grande Fratello. Con il suo fisico scolpito e i suoi lineamenti mediterranei, farà impazzire il pubblico femminile (e non solo) da casa e le tante naufraghe dell’Isola! Molto legato alla sua famiglia, Andrea Cerioli inizia lavorando come agente di commercio. Nel 2014 ha partecipato al Grande Fratello. In quell’anno purtroppo vive un grande lutto, vale a dire la scomparsa della madre. Dopo questa grave perdita, decide di ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) ? Si tratta di un ragazzo di 31 anni, nato il 22 maggio 1989 a San Lazzaro di Savena, noto al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. Oggi, 25 marzo, sbarca in Honduras per diventare unufficialedei. Nelle sue esperienze televisive ha anche preso parte ad un altro reality, il Grande Fratello. Con il suo fisico scolpito e i suoi lineamenti mediterranei, farà impazzire il pubblico femminile (e non solo) da casa e le tante naufraghe! Molto legato alla sua famiglia,inizia lavorando come agente di commercio. Nel 2014 ha partecipato al Grande Fratello. In quell’anno purtroppo vive un grande lutto, vale a dire la scomparsa della madre. Dopo questa grave perdita, decide di ...

Advertising

fattoquotidiano : DOPO L'ANNUNCIO Il caos del generale, molte Asl implorano: “Venite solo se convocati”. A Cremona per errore tecnico… - SusanPotterhead : RT @blogtivvu: Andrea Zenga fa i complimenti a Tommaso Zorzi e svela con chi è rimasto in contatto del GF Vip - mengoni_rules : RT @blogtivvu: Andrea Zenga fa i complimenti a Tommaso Zorzi e svela con chi è rimasto in contatto del GF Vip - Povera__Italia : RT @Libero_official: L'#Asl #Toscana e l'ex sottosegretaria alla Salute, Monica Bettoni, smentiscono #Scanzi: ecco chi c'era in fila prima… - andrea_pecchia : Per il GUP di Milano non c'è l'obbligo di dire la verità nell'autocertificazione. Ho appena scritto sulla mia CHI F… -