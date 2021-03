Cattolica, nel 2020 utile dimezzato a 36 milioni. Niente dividendo (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha approvato il bilancio 2020, che si è chiuso con un utile adjusted pari a 192 milioni di euro, in crescita dell’85,9% rispetto al 2019 nonostante diverse svalutazioni su investimenti immobiliari (-19 milioni), partecipazioni (-5 milioni ) e azioni e fondi (-12 milioni). L’utile netto di gruppo a 36 milioni di euro (75 milioni nel 2019) risulta in flessione rispetto all’anno precedente (-51,5%) soprattutto a causa dell’impairment sul goodwill (-138 milioni di euro sulle Società Vera). La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita cala del 18,6% a circa 5,7 miliardi di euro. Nel business Danni diretto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diAssicurazioni ha approvato il bilancio, che si è chiuso con unadjusted pari a 192di euro, in crescita dell’85,9% rispetto al 2019 nonostante diverse svalutazioni su investimenti immobiliari (-19), partecipazioni (-5) e azioni e fondi (-12). L’netto di gruppo a 36di euro (75nel 2019) risulta in flessione rispetto all’anno precedente (-51,5%) soprattutto a causa dell’impairment sul goodwill (-138di euro sulle Società Vera). La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita cala del 18,6% a circa 5,7 miliardi di euro. Nel business Danni diretto ...

