Castel Romano | lo sgombero dell’Area F Il Sindaco di Pomezia | Zuccalà | ‘Anni di vandalismo e roghi tossici | oggi un passo in avanti’

Al via questa mattina mattina le operazioni di sgombero dell'Area F all'interno del campo rom di Castel Romano, così come disposto dall'Ordinanza della Sindaca di Roma Virginia Raggi. L'obiettivo è ripristinare le condizioni ambientali e igienico sanitarie a tutela della salute pubblica. Il campo di Castel Romano ad oggi è ancora sottoposto a sequestro preventivo da parte dell'Autorità giudiziaria. Leggi anche: Campo rom di Castel Romano, in diretta gli sgomberi (VIDEO) "Con lo sgombero di questa mattina facciamo un altro passo in avanti nel percorso di superamento e chiusura dei campi rom presenti a Roma. Abbiamo già chiuso i campi rom di Camping River, Foro Italico e l'insediamento di ...

