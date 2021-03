Castel Romano, iniziato lo sgombero del campo rom. I residenti : “Mandati via con la forza, qui ancora 500 persone” – Video (Di giovedì 25 marzo 2021) Sgomberata la sezione F del campo rom di Castel Romano. Le operazioni, svolte da polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia di Roma Capitale, sono iniziate intorno alle 7 quando è stata avviata l’identificazione di una trentina di persone. Lo sgombero è stato disposto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. Il campo di Castel Romano a oggi è ancora sottoposto a sequestro preventivo da parte dell’Autorità giudiziaria, ma come fanno sapere alcuni residenti è ancora abitato da circa 500 persone. Fuori dai cancelli, gli abitanti hanno denunciato l’uso della forza da parte degli agenti. “Li mandano via con la forza”, raccontano due sinti delle aree ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Sgomberata la sezione F delrom di. Le operazioni, svolte da polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia di Roma Capitale, sono iniziate intorno alle 7 quando è stata avviata l’identificazione di una trentina di. Loè stato disposto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. Ildia oggi èsottoposto a sequestro preventivo da parte dell’Autorità giudiziaria, ma come fanno sapere alcuniabitato da circa 500. Fuori dai cancelli, gli abitanti hanno denunciato l’uso dellada parte degli agenti. “Li mandano via con la”, raccontano due sinti delle aree ...

virginiaraggi : Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiu… - ilfattovideo : Castel Romano, iniziato lo sgombero del campo rom. I residenti : “Mandati via con la forza, qui ancora 500 persone”… - juanne78 : RT @anari56: La Raggi scavalca le famiglie in attesa da anni e assegna le case popolari ai rom del campo di Castel Romano - rubinos099 : RT @anari56: La Raggi scavalca le famiglie in attesa da anni e assegna le case popolari ai rom del campo di Castel Romano - ciafapino : RT @anari56: La Raggi scavalca le famiglie in attesa da anni e assegna le case popolari ai rom del campo di Castel Romano -