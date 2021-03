Caso Orlandi e le guerre sotto il Cupolone (Di giovedì 25 marzo 2021) Sul settimanale “Oggi” è stato pubblicato un interessante articolo sul “film invisibile” realizzato sul Caso Orlandi. Si tratta di un’intervista alla giovane attrice. Ombretta Piccioli, che interpretò la ragazza, cittadina vaticana sparita nel nulla il 22 giugno 1983 (dopo una lezione di musica a Sant’Apollinaire), in un film prodotto immediatamente subito dopo il sequestro, 38 anni fa. Bravi i colleghi di “Oggi” a scovare dopo tanto tempo quella ragazza attrice, all’epoca giovanissima, che fornisce una rarissima testimonianza diretta su quanto ruotò intorno a questa pellicola. Certo si tratta della testimonianza di una quindicenne che ora adulta (51 anni) afferma di sognare di poter partecipare all’Isola dei famosi. Ma alcuni dettagli forniti dalla Piccioli risultano interessanti sul clima che circondava quelle riprese e sui, rivelatisi più che ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 25 marzo 2021) Sul settimanale “Oggi” è stato pubblicato un interessante articolo sul “film invisibile” realizzato sul. Si tratta di un’intervista alla giovane attrice. Ombretta Piccioli, che interpretò la ragazza, cittadina vaticana sparita nel nulla il 22 giugno 1983 (dopo una lezione di musica a Sant’Apollinaire), in un film prodotto immediatamente subito dopo il sequestro, 38 anni fa. Bravi i colleghi di “Oggi” a scovare dopo tanto tempo quella ragazza attrice, all’epoca giovanissima, che fornisce una rarissima testimonianza diretta su quanto ruotò intorno a questa pellicola. Certo si tratta della testimonianza di una quindicenne che ora adulta (51 anni) afferma di sognare di poter partecipare all’Isola dei famosi. Ma alcuni dettagli forniti dalla Piccioli risultano interessanti sul clima che circondava quelle riprese e sui, rivelatisi più che ...

Advertising

nuovasocieta : Caso Orlandi e le guerre sotto il Cupolone - Gen58148958 : Ma...nessuno parla più del caso 'Emanuela Orlandi?' Se Papa francesco dice: 'sta in cielo..' allora è segno evident… - Matt_Orlandi : @darioricci1292 E anche la conferma che un governo solo per gli affari correnti aiuta l'economia (e anche la vaccinazione, in questo caso) - Matt_Orlandi : @BufaloEma @tonnoecipolla @you_trend @BritainIsrael Dopo Rabin, praticamente, la sinistra si è ridimensionata in Is… - AgenziaOpinione : SETTIMANALE “ OGGI “ * IN EDICOLA IL 25 MARZO 2021: « TRUFFA VALERIA MARINI – CASO ARES – FILM SU EMANUELA ORLANDI… -