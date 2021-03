Casalmaggiore | ruba 4 500 euro ma accusa i dipendenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casalmaggiore ruba

Il Giorno

(Cremona) -4.500 euro e accusa due dipendenti . Nei guai il direttore commerciale di un'attività dicollegata a un marchio importante. Il direttore, un 49enne ...Incolpa falsamente alcuni dipendenti, i Carabinieri lo denunciano per furto: è finita così la vicenda avvenuta in un esercizio commerciale diCASALMAGGIORE (22 marzo 2021) - Tenta di rubare degli alimentari ma viene sorpreso e alla sera, per vendetta, per non essere riuscito a portare a termine la sua impresa, rompe quattro vetrate: ...CASALMAGGIORE – Si è pensato subito all’esito peggiore, quello di un colpo notturno, qualcosa di simile a quanto accaduto a Colorno nel supermercato Lidl un paio di giorni prima ...