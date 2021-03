Cary Fukunaga dirigerà un film tratto dai fumetti Tokyo Ghost (Di giovedì 25 marzo 2021) (Foto: Getty Images)No Time to Die, il 25esimo film della saga di James Bond, è uno di quei titoli più volte rimandato a causa del coronavirus: salvo ulteriori imprevisti, dovrebbe debuttare a ottobre. Nel frattempo il regista Cary Fukunaga sta già pensando ai prossimi progetti e fra questi – è stato annunciato nelle scorse ore – ci sarà anche un adattamento cinematografico dei fumetti Tokyo Ghost. Divenuto celebre per aver diretto gli otto episodi della prima acclamata stagione di True Detective e per aver firmato diversi altri titoli, sia per la televisione, come Maniac e The Alienist, sia per il cinema, tipo Beasts of No Nation, adesso Fukunaga se la vedrà per la prima volta con un cinecomic. Scritta da Rick Remender e disegnata da Sean Murphy, la saga ... Leggi su wired (Di giovedì 25 marzo 2021) (Foto: Getty Images)No Time to Die, il 25esimodella saga di James Bond, è uno di quei titoli più volte rimandato a causa del coronavirus: salvo ulteriori imprevisti, dovrebbe debuttare a ottobre. Nel frattempo il registasta già pensando ai prossimi progetti e fra questi – è stato annunciato nelle scorse ore – ci sarà anche un adattamento cinematografico dei. Divenuto celebre per aver diretto gli otto episodi della prima acclamata stagione di True Detective e per aver firmato diversi altri titoli, sia per la televisione, come Maniac e The Alienist, sia per il cinema, tipo Beasts of No Nation, adessose la vedrà per la prima volta con un cinecomic. Scritta da Rick Remender e disegnata da Sean Murphy, la saga ...

Ultime Notizie dalla rete : Cary Fukunaga Cary Fukunaga porta al cinema il fumetto cyberpunk Tokyo Ghost L'anno scorso avevamo parlato di un film sulla bomba di Hiroshima che sarebbe stato diretto da Cary Fukunaga e scritto da Tom Stoppard . Come a volte accade, quel progetto pare al momento accantonato in favore di altro. Oggi sappiamo infatti che il regista di No Time To Die ( a ottobre al ...

Cary Fukunaga adatterà la serie a fumetti Tokyo Ghost Mentre il mondo attende di vedere il suo esordio come regista nella saga di James Bond, No Time To Die, Cary Fukunaga annuncia il suo prossimo progetto: l'adattamento della serie a fumetti cyberpunk Tokyo Ghost che l'autore dirigerà e produrrà per Legendary. Tokyo Ghost, creata da Rick Remender e Sean ...

