(Di giovedì 25 marzo 2021)lacyberpunk, che produrrà insieme a Legendary; al momento si cerca uno sceneggiatore a cui affidare lo script del film. Mentre il mondo attende di vedere il suo esordio come regista nella saga di James Bond, No Time To Die,annuncia il suo prossimo progetto: l'adattamento dellacyberpunkche l'autore dirigerà e produrrà per Legendary., creata da Rick Remender e Sean Gordon Murphy per Image Comics, è ambientata nell'anno 2089, con l'umanità ormai divenuta interamente dipendente dalla tecnologia che usa come via di fuga dalla realtà. ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Cary Fukunaga adatterà la serie a fumetti Tokyo Ghost - sonocoseserie : Cary Fukunaga dirigerà film di Tokyo Ghost, fumetto targato Image - Giannismo17 : Cary Joji Fukunaga (True Detective S1, No Time to Die, Maniac) dirigiendo una peli cyberpunk.… - lospaziobianco : Cary Fukunaga dirigerà film di Tokyo Ghost, fumetto targato Image -

Ultime Notizie dalla rete : Cary Fukunaga

Lo Spazio Bianco

L'anno scorso avevamo parlato di un film sulla bomba di Hiroshima che sarebbe stato diretto dae scritto da Tom Stoppard . Come a volte accade, quel progetto pare al momento accantonato in favore di altro. Oggi sappiamo infatti che il regista di No Time To Die ( a ottobre al ...Mentre il mondo attende di vedere il suo esordio come regista nella saga di James Bond, No Time To Die,annuncia il suo prossimo progetto: l'adattamento della serie a fumetti cyberpunk Tokyo Ghost che l'autore dirigerà e produrrà per Legendary. Tokyo Ghost, creata da Rick Remender e Sean ...Vuoi collaborare con noi? Per continuare a crescere e fornire un servizio sempre migliore, Lo Spazio Bianco è sempre alla ricerca di nuove persone da inserire tra i propri collab ...Il regista di No Time To Die torna dietro la macchina da presa per l'adattamento del fumetto di Rick Remender e Sean Murphy ...