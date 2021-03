Cargo arenato nel Canale di Suez | l' Autorità | navigazione sospesa | Ogni giorno persi 9 | 6 miliardi di dollari

(Di giovedì 25 marzo 2021) Laneldiè 'temporaneamente' fino a quando ilEver Given non sarà rimesso in grado di navigare. A darne l'annuncio e l'del. L'imbarcazione ...

La navigazione nel canale di Suez è 'temporaneamente sospesa' fino a quando ilEver Given non sarà rimesso in grado di navigare. A darne l'annuncio e l'Autorità del canale. L'imbarcazione arenata trasportava merci tra l'Asia e l'Europa, ed era diretta a Rotterdam. ...nel Canale di Suez: navigazione sospesa. L'armatore si scusa: 'Stiamo facendo di tutto, la situazione è molto ...A dirlo è stato Toshiaki Fujiwara, un responsabile della società giapponese Shoei Kisen Kaisha proprietaria del cargo che batte bandiera panamense ma è operato da una compagnia di Taiwan, arrivava ...La navigazione nel canale di Suez è "temporaneamente sospesa" fino a quando il cargo Ever Given non sarà rimesso in grado di navigare. A darne l'annuncio e l'Autorità del canale. L'imbarcazione ...