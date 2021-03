Caos vaccini, l’Asst “Bufale quelle che invitano a presentarsi a Chiuduno senza sms” (Di giovedì 25 marzo 2021) l’Asst Bergamo Est è costretta a intervenire per smentire categoricamente la possibilità di auto presentarsi al centro vaccinale di Chiuduno. In un messaggio l’azienda sanitaria territoriale a cui fa capo l’hub di Chiuduno dove in questi giorni sono meno del previsto le persone che arrivano per vaccinarsi per colpa di sms che non sono giunti a destinazione, avverte: “Le comunicazioni che stanno circolando sui social sono fake news! Nessuna dose viene sprecata e le uniche modalità per prenotare il vaccino sono quelle ufficiali e già indicate”. l’Asst fa riferimento a una serie di post che girano sui social. Uno di questi è il seguente: “La farmacia di Martinengo comunica che se conosciamo degli over 80 oggi a Chiuduno al centro vaccini hanno 1000 dosi ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021)Bergamo Est è costretta a intervenire per smentire categoricamente la possibilità di autoal centro vaccinale di. In un messaggio l’azienda sanitaria territoriale a cui fa capo l’hub didove in questi giorni sono meno del previsto le persone che arrivano per vaccinarsi per colpa di sms che non sono giunti a destinazione, avverte: “Le comunicazioni che stanno circolando sui social sono fake news! Nessuna dose viene sprecata e le uniche modalità per prenotare il vaccino sonoufficiali e già indicate”.fa riferimento a una serie di post che girano sui social. Uno di questi è il seguente: “La farmacia di Martinengo comunica che se conosciamo degli over 80 oggi aal centrohanno 1000 dosi ...

