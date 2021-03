Cannabis, l’appello di Meglio Legale: “Decriminalizzare la coltivazione domestica”. Magi (+Europa): “Sarebbe un primo passo” (Di giovedì 25 marzo 2021) Decriminalizzare la coltivazione domestica di Cannabis. A lanciare un appello alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati è ‘Meglio Legale‘, l’associazione che da tempo si batte sul tema della legalizzazione, di fronte allo stallo del Parlamento, dell’ostracismo delle forze di centrodestra e dell’attendismo del resto delle forze parlamentari. Un provvedimento che, spiegano dalla stessa associazione, punta a recepire la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che stabilì come “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica destinate all’uso personale”. In vista della discussione sulla modifica dell’articolo 73, il testo unico sugli stupefacenti, è però scontro in commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021)ladi. A lanciare un appello alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati è ‘‘, l’associazione che da tempo si batte sul tema della legalizzazione, di fronte allo stallo del Parlamento, dell’ostracismo delle forze di centrodestra e dell’attendismo del resto delle forze parlamentari. Un provvedimento che, spiegano dalla stessa associazione, punta a recepire la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che stabilì come “non costituiscono reato le attività didi minime dimensioni svolte in formadestinate all’uso personale”. In vista della discussione sulla modifica dell’articolo 73, il testo unico sugli stupefacenti, è però scontro in commissione ...

riccardomagi : Firma l'appello perché vada avanti l'esame della proposta di legge per decriminalizzare completamente la coltiva… - repubblica : Cannabis, l'appello delle Sardine: 'Approvare la legge per la coltivazione domestica'. Ma la Lega attacca - BVenusia : RT @LegaleMeglio: ?? Oggi abbiamo portato la voce degli oltre 10.000 cittadini che hanno firmato l'appello per la legalizzazione della colti… - SSC05122635 : RT @annak65649009: Ci aiutate a diffondere ovunque l’appello per la depenalizzazione della coltivazione domestica di #cannabis? #SpiniNelFi… - bren09318359 : RT @LegaleMeglio: ?? Oggi abbiamo portato la voce degli oltre 10.000 cittadini che hanno firmato l'appello per la legalizzazione della colti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis l’appello Cristofer scomparso nel nulla, l'ultimo post: «Addio ai traditori» Il Mattino