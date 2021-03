Campo Rom di Castel Romano, in diretta gli sgomberi (VIDEO) (Di giovedì 25 marzo 2021) Hanno preso il via questa mattina le operazioni di sgombero per liberare l’area F del Campo nomadi di Castel Romano, sulla via Pontina. Sul posto gli agenti della Polizia Locale che stanno identificando e allontanando le persone (tra queste anche molti bambini) che sono ancora all’interno dell’area. I rom, da assegnatari, verranno trasferiti nelle abitazioni di edilizia pubblica. La redazione de Il Corriere della Città è sul posto per documentare quello che sta accadendo al Campo nomadi di Castel Romano, da sempre al centro di polemiche e oggetto di battaglie. GUARDA LA diretta QUI su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Hanno preso il via questa mattina le operazioni di sgombero per liberare l’area F delnomadi di, sulla via Pontina. Sul posto gli agenti della Polizia Locale che stanno identificando e allontanando le persone (tra queste anche molti bambini) che sono ancora all’interno dell’area. I rom, da assegnatari, verranno trasferiti nelle abitazioni di edilizia pubblica. La redazione de Il Corriere della Città è sul posto per documentare quello che sta accadendo alnomadi di, da sempre al centro di polemiche e oggetto di battaglie. GUARDA LAQUI su Il Corriere della Città.

Advertising

virginiaraggi : Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiu… - reschitz : RT @virginiaraggi: Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiusura… - Giusepp66890796 : RT @virginiaraggi: Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiusura… - RamaMat1 : RT @virginiaraggi: Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiusura… - CorriereCitta : Campo Rom di Castel Romano, in diretta gli sgomberi (VIDEO) -