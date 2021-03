Campo nomadi di Castel Romano in corso gli sgomberi: rom nelle case popolari (FOTO) (Di giovedì 25 marzo 2021) Hanno preso il via questa mattina le operazioni previste per liberare l‘area F del Campo nomadi di Castel Romano .Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, diretti dal Dott. Stefano Napoli, stanno provvedendo con l’identificazione e l’allontanamento delle persone che sono ancora all’interno dell’area oggetto di sgombero. Sono una trentina le persone trovate all’interno dei moduli, tra cui anche minori, che progressivamente vengono accolti dal personale della sala operativa sociale per l’avvio delle procedure legate alle esigenze alloggiative. Sul posto anche il personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Leggi anche: La ‘svolta’ a Castel Romano, i primi rom trasferiti nelle case popolari: «Precedente importante, pronti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Hanno preso il via questa mattina le operazioni previste per liberare l‘area F deldi.Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, diretti dal Dott. Stefano Napoli, stanno provvedendo con l’identificazione e l’allontanamento delle persone che sono ancora all’interno dell’area oggetto di sgombero. Sono una trentina le persone trovate all’interno dei moduli, tra cui anche minori, che progressivamente vengono accolti dal personale della sala operativa sociale per l’avvio delle procedure legate alle esigenze alloggiative. Sul posto anche il personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Leggi anche: La ‘svolta’ a, i primi rom trasferiti: «Precedente importante, pronti ...

