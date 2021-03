Campionati Italiani | Marta Bassino si aggiudica il titolo tricolore in gigante | top ten per Ilaria Ghisalberti

(Di giovedì 25 marzo 2021) La magica stagione dinon poteva che chiudersi con una vittoria. La regina dello slalomha infatti conquistato il terzoitaliano della carriera, completando un’annata che l’ha vista trionfare in quattro prove di Coppa del Mondo e la classifica di specialità. Giunta sulle nevi di Livigno con la prospettiva di stupire nuovamente, la 25enne di Borgo San Dalmazzo si èta il duello con Federica Brignone superandola grazie a una rimonta nella seconda manche. Distante 78 centesimi dalla valdostana, la portacolori dell’Esercito ha saputo recuperare oltre nove decimi obbligando la compagna di squadra a rinviare l’appuntamento con il successo dopo quello in slalom speciale. Terza piazza per l’altoatesina Karoline Pichler (Fiamme Oro Moena) che ha chiuso l’inverno 2020-21 a ...

Advertising

GDF : Campionati Italiani assoluti di #scialpino. A #Livigno, l’atleta delle #FiammeGialle, Stefano Gross, ha conquistato… - franconemarisa : RT @GDF: Campionati Italiani assoluti di #scialpino. A #Livigno, l’atleta delle #FiammeGialle, Stefano Gross, ha conquistato la medaglia d’… - casino90210 : @giulielle16_ @Co52733211 @chiamamematto Mente ballava in copia è arrivata seconda alla semifinale dei campionati… - teleunica : Ai campionati italiani di Livigno Marta Bassino vince nel segno di Cancro Primo Aiuto. - Tino44588447 : RT @GDF: Campionati Italiani assoluti di #scialpino. A #Livigno, l’atleta delle #FiammeGialle, Stefano Gross, ha conquistato la medaglia d’… -

Ultime Notizie dalla rete : Campionati Italiani

La Voce di Bolzano

... primo uomo ad aver superato le ragazze in finale dei. 'Cresce la presenza maschile nel nuoto sincronizzato. Non sono mancate le prese in giro, anche molto pesanti. Ma io non ho ...Alla vigilia del match valido per le qualificazioni aiMondiali di Qatar 2022 tra Italia ... ma lo facciamo forti del ritrovato affetto di milioni diche vedono nella Nazionale di ...di Moreno Saddi. È Roma la sede del Campionato Italiano di Pentathlon Lanci Master Invernale 2021, valido anche per il “Grand Prix Pentathlon Lanci Master”. L'evento si svolg ...Inizia il conto alla rovescia per la ripresa del campionato con due gironi all’italiana e i playoff per la promozione ...