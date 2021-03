Campania | spiragli da “zona arancione” | boom di guariti e crollo dei contagi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Campania spiragli

ilmattino.it

... l' affronta il fine settimana tra limitazioni, divieti edi vita. Da lunedì, poi, scomparirà anche la zona bianca della , che finirà in fascia arancione. Rimarrà in rosso la, ......493 i nuovi casi di positività al Covid comunicati ieri dall'Unità di Crisi della Regione... Nonostante glidi speranza arrivata dall'analisi dei report dell'ultima settimana. Nel ...Il primo ad aprire lo spiraglio è il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi che in videoconferenza con Comuni e Province ha ribadito: «Lavoriamo giorno e notte per ...Si apre uno spiraglio per la riapertura di alcuni tribunali soppressi nel 2012, come quello di Sala Consilina. A riaccendere la speranza è una proposta di legge sottoscritta da Anna ...