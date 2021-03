Campania, il bollettino delle vaccinazioni: scuola oltre l’80% (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La Campania ha somministrato finora 488.318 prime dosi di vaccini, e 229.872 seconde dosi per un totale di 718.190. Il bilancio al momento è per gli over 80 anni del 60,7 %, per il personale del mondo della scuola e università dell’83,51%, per le forze dell’ordine del 79,4%. Lo rende noto la Regione Campania in una nota, informando che da oggi saranno pubblicate informazioni quotidiane e settimanali con gli aggiornamenti dei dati reali della campagna di vaccinazioni in Campania, anche per far fronte a disfunzioni registrate negli ultimi giorni sulle piattaforme nazionali. Sarà uno strumento ulteriore, nel segno della trasparenza, a disposizione del sistema informativo. Sul sito ufficiale del ministero la Campania è segnalata per aver somministrato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Laha somministrato finora 488.318 prime dosi di vaccini, e 229.872 seconde dosi per un totale di 718.190. Il bilancio al momento è per gli over 80 anni del 60,7 %, per il personale del mondo dellae università dell’83,51%, per le forze dell’ordine del 79,4%. Lo rende noto la Regionein una nota, informando che da oggi saranno pubblicate informazioni quotidiane e settimanali con gli aggiornamenti dei dati reali della campagna diin, anche per far fronte a disfunzioni registrate negli ultimi giorni sulle piattaforme nazionali. Sarà uno strumento ulteriore, nel segno della trasparenza, a disposizione del sistema informativo. Sul sito ufficiale del ministero laè segnalata per aver somministrato ...

