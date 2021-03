Campania e Lombardia zona rossa fino a Pasqua, Lazio e Toscana verso l'arancione. Veneto in bilico (Di giovedì 25 marzo 2021) Domani, giorno di monitoraggio dell'Iss e, quindi, la mappa dei colori delle regioni cambia. Al Lazio sarà probabilmente assegnata la zona arancione, stessa classificazione per la... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 marzo 2021) Domani, giorno di monitoraggio dell'Iss e, quindi, la mappa dei colori delle regioni cambia. Alsarà probabilmente assegnata la, stessa classificazione per la...

Advertising

petergomezblog : Vaccini, ogni Regione ha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana in… - LongobardaFC : @Nicholas_Jenkis Sicilia e Campania se ci fossero lavoro e servizi. Ma vivo in Lombardia e (covid a parte) si vive bene. - Flory39546531 : RT @ClaudioDeglinn2: Scandaloso! Stampa e TV contro la Lombardia negano i problemi e i disagi delle regioni del PD! Sky,RAI new24,La 7,RAI… - infoitinterno : Lombardia e Campania zona rossa fino a Pasqua, Lazio e Toscana verso l'arancione. Veneto in bilico - zazoomblog : Covid i colori delle regioni: Lombardia e Campania in zona rossa fino a Pasqua. Toscana e Veneto in bilico -… -