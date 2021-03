Campania. Arriva il passaporto vaccinale, a cosa servirà (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono 170mila le card di avvenuta vaccinazione contro il Coronavirus consegnate dalla Regione Campania al personale sanitario che ha completato la somministrazione del vaccino anti-Covid con la seconda dose. Sono inoltre circa 4 milioni le card di ‘passaporto vaccinale’ già ordinate e che saranno consegnate a tutti i cittadini vaccinati, fa sapere l’Unità di crisi della Regione. A cosa serve “L’obiettivo – dichiara il presidente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono 170mila le card di avvenuta vaccinazione contro il Coronavirus consegnate dalla Regioneal personale sanitario che ha completato la somministrazione del vaccino anti-Covid con la seconda dose. Sono inoltre circa 4 milioni le card di ‘’ già ordinate e che saranno consegnate a tutti i cittadini vaccinati, fa sapere l’Unità di crisi della Regione. Aserve “L’obiettivo – dichiara il presidente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

