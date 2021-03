Campagna vaccinale anti-covid, somministrate circa duemila dosi in Irpinia (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi 25 marzo 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 2.136 dosi di vaccino così suddivise: ? 102 presso il Centro vaccinale di Mirabella Eclano ? 120 presso il Centro vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 176 presso il Centro vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi ? 111 presso il Centro vaccinale di Montemarano ? 194 presso il Centro vaccinale di Avellino ? 136 presso il Centro vaccinale di Solofra ? 133 presso il Centro vaccinale Vita di Ariano Irpino ? 108 presso il Centro vaccinale di Vallata ? 108 presso il Centro vaccinale di Moschiano ? 114 presso il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi 25 marzo 2021 sono statepresso i Centri Vaccinalidell’Asl di Avellino tot. 2.136di vaccino così suddivise: ? 102 presso il Centrodi Mirabella Eclano ? 120 presso il Centrodi Sant’Angelo dei Lombardi ? 176 presso il Centrodel P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi ? 111 presso il Centrodi Montemarano ? 194 presso il Centrodi Avellino ? 136 presso il Centrodi Solofra ? 133 presso il CentroVita di Ariano Irpino ? 108 presso il Centrodi Vallata ? 108 presso il Centrodi Moschiano ? 114 presso il ...

