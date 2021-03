Campagna vaccinale anti-covid, somministrate circa duemila dosi in Irpinia (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi 25 marzo 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 2.136 dosi di vaccino così suddivise: ? 102 presso il Centro vaccinale di Mirabella Eclano ? 120 presso il Centro vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 176 presso il Centro vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi ? 111 presso il Centro vaccinale di Montemarano ? 194 presso il Centro vaccinale di Avellino ? 136 presso il Centro vaccinale di Solofra ? 133 presso il Centro vaccinale Vita di Ariano Irpino ? 108 presso il Centro vaccinale di Vallata ? 108 presso il Centro vaccinale di Moschiano ? 114 presso il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi 25 marzo 2021 sono statepresso i Centri Vaccinalidell’Asl di Avellino tot. 2.136di vaccino così suddivise: ? 102 presso il Centrodi Mirabella Eclano ? 120 presso il Centrodi Sant’Angelo dei Lombardi ? 176 presso il Centrodel P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi ? 111 presso il Centrodi Montemarano ? 194 presso il Centrodi Avellino ? 136 presso il Centrodi Solofra ? 133 presso il CentroVita di Ariano Irpino ? 108 presso il Centrodi Vallata ? 108 presso il Centrodi Moschiano ? 114 presso il ...

LivePaola : Io non so se qualcuno sta pensando che la campagna vaccinale andrà organizzata su base ricorrente, forse ogni anno.… - SkyTG24 : Il consulente della Lombardia per la campagna vaccinale Guido Bertolaso, ospite di Skytg24, questa mattina ha abban… - NicolaPorro : ?? Le parole deliranti di #Speranza in tv, il caos #vaccini e lo scandalo #Boldrini. Questo e altro nella…

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale Vaccini: Regioni respingono le accuse di favoritismi "Condividiamo e sosteniamo l'esigenza di velocizzare al massimo la campagna vaccinale, a cominciare da una maggiore e certa disponibilità delle dosi. - affermano atrraverso il loro presidente Stefano ...

Novità su campagna vaccinale e situazione Covid: Il Comune risponde ai cittadini L'appuntamento settimanale libero, organizzato e promosso dal Comune di Lucca, è dedicato all'aggiornamento sulla situazione Covid e sulla campagna vaccinale. Uno spazio di informazione, confronto e ...

Covid, in Emilia-Romagna la campagna vaccinale accelera: nuovi obiettivi e misure Regione Emilia Romagna Vaccini, l’appello dei sindaci cosentini a Spirlì: “siano affidati a noi” COSENZA – Numerosi sindaci cosentini hanno scritto al presidente f.f. della Regione Spirlì, al Commissario alla Sanità Guido Longo e al Commissario Straordinario ASP di Cosenza, Vincenzo La Regina, so ...

