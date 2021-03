Camorra | pizzo ad imprenditori edili | carabinieri arrestano estorsori del clan

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Quattrodeldei Casalesi, tutti di Casal di Principe, tra cui l’esponente di primo piano Giovanni Della Corte, sono stati arrestati nella notte e condotti in carcere daisu ordine del Gip del tribunale di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. I provvedimenti sono stati eseguiti daidella Compagnia di Casal di Principe, che hanno anche effettuato le indagini. Con il 57enne Della Corte, catturato a Vasto (Chieti), dove era domiciliato in una casa lavoro in quanto sottoposto alla relativa misura di sicurezza, sono finiti in carcere Vincenzo Luca di 44 anni, già condannato per reati di, Salvatore Massaro di 69 anni e Paolo Piccirillo di 57anni; gli indagati ...