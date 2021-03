Cambio Moglie su NOVE: stasera Famiglia Di Ianni e Mangiavillano (Di giovedì 25 marzo 2021) Giovedì 25 marzo 2021 è andata in onda la terza puntata della seconda stagione (la settima, in realtà) di Cambio Moglie, a 12 anni dall’ultima messa in onda. Il programma va in onda su canale NOVE (n.9 DTT) alle ore 21,35. La formula è quella dello sCambio di mogli che troveranno famiglie con abitudini agli antipodi e dovranno cercare di imporre nuove regole. Qui trovate orari e scheda del programma. In questa puntata abbiamo trovato i Di Ianni che adorano la propria casa e la curano come una reliquia, mentre i Mangiavillano sono concentrati quasi esclusivamente sulla vita di coppia che portano avanti anche nel lavoro. Come reagiranno le rispettive mogli Cristina e Alessia e le relative famiglie allo sCambio? Subito dopo la messa in onda troverete qui il video ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 25 marzo 2021) Giovedì 25 marzo 2021 è andata in onda la terza puntata della seconda stagione (la settima, in realtà) di, a 12 anni dall’ultima messa in onda. Il programma va in onda su canale(n.9 DTT) alle ore 21,35. La formula è quella dello sdi mogli che troveranno famiglie con abitudini agli antipodi e dovranno cercare di imporre nuove regole. Qui trovate orari e scheda del programma. In questa puntata abbiamo trovato i Diche adorano la propria casa e la curano come una reliquia, mentre isono concentrati quasi esclusivamente sulla vita di coppia che portano avanti anche nel lavoro. Come reagiranno le rispettive mogli Cristina e Alessia e le relative famiglie allo s? Subito dopo la messa in onda troverete qui il video ...

