Calciomercato Milan | nuovo obiettivo sugli esterni | gioca in Serie A

DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - Gazzetta_it : Milan, nessun incontro con #Raiola per #Donnarumma ma i contatti proseguono - Gazzetta_it : #Tomori si è preso il #Milan. 15 milioni già in cassa, a 28 il riscatto - SimoneVazzana : RT @MilanNewsit: Sky - Milan, incontro tra i dirigenti rossoneri e l'agente di Kessie: le ultime sul rinnovo dell'ivoriano - MilanNewsit : Sky - Milan, incontro tra i dirigenti rossoneri e l'agente di Kessie: le ultime sul rinnovo dell'ivoriano -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Altro punto fermo rimane Gianluigi Donnarumma , il cui rinnovo con ilè ancora in stallo. In questo caso sarà decisiva la decisione su Buffon e per il momento il portiere rossonero si gioca a ...L'ultima squadra a farsi avanti per l'attaccante di origini dominicane , seguito in passato dae Roma, è stata la Real Sociedad , che rischia di perdere Isak a giugno.Perché Erno Egri Erbstein? Quasi tutte le grandi squadre di calcio sono ricordate per i loro allenatori, basti pensare all’Inter di Helenio Herrera, alla Juventus di Trapattoni prima e di Lippi poi, ...L’11 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma, cominceranno gli Europei per la nazionale italiana di Roberto Mancini. L’avversario che gli azzurri si troveranno di ...