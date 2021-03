CALCIOMERCATO MILAN – Kessie, si lavora al rinnovo: le ultime / News (Di giovedì 25 marzo 2021) Primo incontro tra MILAN e Kessie per il rinnovo prima del prossimo CALCIOMERCATO. Nella video News tutte le ultime. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 marzo 2021) Primo incontro traper ilprima del prossimo. Nella videotutte le

Advertising

DiMarzio : #Milan | Gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di #Kessié - Gazzetta_it : Milan, nessun incontro con #Raiola per #Donnarumma ma i contatti proseguono - Gazzetta_it : #Tomori si è preso il #Milan. 15 milioni già in cassa, a 28 il riscatto - cmdotcom : Tutta la verità sull'incontro #Kessié-#Milan: ecco perché manca ancora l'accordo - sportli26181512 : Il Milan vuole blindare in fretta Kessie: Rinnovare il contratto di Franck Kessie e in fretta, per non...… -