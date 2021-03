Calciomercato Milan, il piano per riscattare Tomori dal Chelsea (Di giovedì 25 marzo 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri studiano il piano per riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in merito al piano del Milan per riscattare Fikayo Tomori. Secondo quanto riportato dalla rosea nell’approfondimento, avere già un prezzo fissato a 28 milioni di euro potrebbe essere un vantaggio, in virtù del fatto che 15 sono già pronti ed erano utilizzabili durante la sessione invernale ma rimasti lì, senza un destinatario. Ora le cose potrebbero cambiare, il centrale piace. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021): i rossoneri studiano ilperFikayodalLa Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in merito aldelperFikayo. Secondo quanto riportato dalla rosea nell’approfondimento, avere già un prezzo fissato a 28 milioni di euro potrebbe essere un vantaggio, in virtù del fatto che 15 sono già pronti ed erano utilizzabili durante la sessione invernale ma rimasti lì, senza un destinatario. Ora le cose potrebbero cambiare, il centrale piace. Leggi su Calcionews24.com

