Calciomercato | dalla Spagna | “la Juventus ha preso Aouar”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ilentra già nel vivo e laavrebbe già piazzato il primo colpo per la prossima stagione, si tratta didel Lione. I bianconeri stanno disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative, in campionato è reducebrutta sconfitta casalinga contro il Benevento che ha praticamente messo fine alle speranze di scudetto mentre in Champions League è stata eliminata da una squadra nettamente inferiore come il Porto. Sono in corso valutazioni in vista della prossima stagione, la dirigenza bianconera pensa ad una mezza rivoluzione sul fronteed avrebbe messo le mani su, secondo Todofichajes la trattativa sarebbe già nella fase finale. I bianconeri avrebbero superato la concorrenza del Real Madrid grazie ad un’offerta da 40 milioni di ...

Advertising

CalcioWeb : La @juventusfc ad un passo da #Aouar: la trattativa è nella fase finale - infoitsport : Diego Costa verso il Benfica: le news di calciomercato dalla Spagna - infoitsport : Calciomercato Juventus, dalla Spagna: sarà lui il sostituto di Pirlo - sportli26181512 : MN - Milan, c è cauto ottimismo per il rinnovo di Kessie: Secondo quanto appreso dalla redazione di… - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, dalla Svezia: occhi su Haksabanovic #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato dalla

Calciomercato.com

Commenta per primo A qualche oratragica notizia della morte di Daniel Guerini , giovane calciatore della Primavera della Lazio , sono arrivate le dichiarazioni dell'allenatore dell'under 19 del club capitolino, Leonardo ...Come usciretrappola? Una soluzione, sarebbe quella di non lasciarsi prendere per il collo, non solo da Raiola, ma anche da altre società. dando la maglia da titolare a Ttruanu e affiancandogli ...offre all'utente della Rete un'ampia gamma di servizi: si va da Calciomercato.it e Calciomercatonews.com, appunto, a siti sintetici ma completissimi sul calcio dal vivo come Direttagoal.it.Stando a quanto riporta FotbollDirekt, portale svedese, la Roma starebbe pensando all'esterno montenegrino Sead Haksabanovic, in forza al Norrkoping, che lo ha riscattato la ...