Calciomercato Atalanta: su Gollini le milanesi e la Premier League

Iniziano a infittirsi le voci sul prossimo Calciomercato Atalanta: da definire il futuro di Gollini, sul quale non mancano le pretendenti La prossima estate potrebbe essere quella della separazione tra Gollini e l'Atalanta. Lo anticipa sulle sue colonne il quotidiano lombardo Il Giorno, fotografando il momento cruciale dell'estremo difensore dell'Atalanta. "I prossimi due mesi saranno decisivi per il 26enne portiere ferrarese, sotto contratto con l'Atalanta fino al 2023 eppure al centro di voci di mercato che lo vorrebbero al Milan in caso di addio di Donnarumma o all'Inter per preparare il dopo Handanovic. Al suo agente Giuseppe Riso le proposte non mancano. Soprattutto dalla Premier League, dove il Gollo ha molto estimatori.

