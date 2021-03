Caffo Istituto nazionale Grappa | “Entro il 2021 nascerà consorzio tutela”

Leggi su dire

(Di giovedì 25 marzo 2021) NAPOLI – “L’Istituto nazionale Grappa esiste da circa 25 anni ed è nato per tutelare il nostro distillato di bandiera, la grappa, il distillato che rappresenta l’Italia nel mondo, un prodotto unico che deve essere realizzato necessariamente da vinacce provenienti da uve coltivate in Italia e distillate nel nostro Paese. Per una grappa IG occorre seguire un rigido disciplinare e le modalità di produzione riportate nella scheda tecnica. Per completare l’iter che consente di certificare la grappa manca l’ultimo step: trasformare l’Istituto nazionale Grappa in Consorzio nazionale di tutela”. Lo ha spiegato alla Dire Nuccio Caffo, amministratore delegato della distilleria F.lli Caffo e presidente dell’Istituto nazionale Grappa.