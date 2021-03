Burioni, il vaccino ha fatto miracoli in Israele: “Ora riaprono tutto” FOTO (Di giovedì 25 marzo 2021) Il professore Roberto Burioni con un messaggio sui social mostra come il vaccino abbia contrastato la pandemia a Gerusalemme e dintorni. Roberto Burioni, con un post pubblicato sul suo profilo personale Facebook, parla della situazione che sta vivendo Israele. Nello Stato mediorientale l’indice della pandemia è in forte discesa. Il professore mostra un tweet nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 marzo 2021) Il professore Robertocon un messaggio sui social mostra come ilabbia contrastato la pandemia a Gerusalemme e dintorni. Roberto, con un post pubblicato sul suo profilo personale Facebook, parla della situazione che sta vivendo. Nello Stato mediorientale l’indice della pandemia è in forte discesa. Il professore mostra un tweet nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

