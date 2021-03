Burak Yilmaz batte l’Olanda: ecco chi è il trascinatore della Turchia (Di giovedì 25 marzo 2021) Da anni una certezza per i club (dove ha giocato) e anche per la sua Nazionale, Burak Ylilmaz è subito decisivo nella gara inaugurale del Gruppo G. Con la sua tripletta e con la rete di Calhanoglu contro l’Olanda, la Turchia inizia bene il suo percorso per la qualificazione ai Mondiali. Un giocatore che ha sempre fatto la differenza in qualsiasi club abbia giocato e oggi ancora una volta veste i panni del trascinatore della Turchia. A nulla sono servite le reti di Klaasen e De Jong per tentare di riaprire il match (3-2), l’ultimo gol del veterano 35enne turco nei minuti finali di gara consegna i primi tre punti alla sua nazionale. Un ruolo non nuovo a Yilmaz quello di trascinatore. Si è sempre mostrato come un giocatore forte fisicamente e bravo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Da anni una certezza per i club (dove ha giocato) e anche per la sua Nazionale,Ylilmaz è subito decisivo nella gara inaugurale del Gruppo G. Con la sua tripletta e con la rete di Calhanoglu contro, lainizia bene il suo percorso per la qualificazione ai Mondiali. Un giocatore che ha sempre fatto la differenza in qualsiasi club abbia giocato e oggi ancora una volta veste i panni del. A nulla sono servite le reti di Klaasen e De Jong per tentare di riaprire il match (3-2), l’ultimo gol del veterano 35enne turco nei minuti finali di gara consegna i primi tre punti alla sua nazionale. Un ruolo non nuovo aquello di. Si è sempre mostrato come un giocatore forte fisicamente e bravo ...

Advertising

ValerioMoggia : Ieri sera Burak #Yilmaz ne ha fatte 3 all'Olanda, e nel frattempo sta lottando per vincere lo scudetto in Francia.… - DJSUATATESDAGLI : RT @br1bottaro: Della partita di Burak Yilmaz si può (e deve) scrivere di tutto, ma le migliori news per la #Turchia arrivano anche dalla d… - ArteAnnadell : RT @CalcioPillole: Qualificazioni Mondiali #Qatar2022: Burak Yilmaz stende l'Olanda - CIP ???? Parte fortissimo il cammino della #Turchia n… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Turchia, Burak Yilmaz come Cristiano Ronaldo: ecco la statistica - Radamel74167987 : @emiratesdagli La Turchia ha giocato bene. in particolare, burak yilmaz è stato un giocatore eccezionale in questo… -