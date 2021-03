Bruce Springsteen dedica a Michael Gudinski | amico e promoter australiano | il nuovo singolo “I’ll See You In My Dreams”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Da domani, venerdì 26 marzo, entrerà in rotazione radiofonica “See You In My”, ildiestratto dall’album in studio realizzato insieme a The Street Band, “LETTER TO YOU”. Il video del brano, diretto da Thom Zimny e visibile al seguente link https://youtu.be/dJkaZ8hQM60, èto alla memoria didi lunga data dell’artista. «Il mioè stato prima di tutto, e lo sarà per sempre, un uomo di musica – commenta– Ho girato il mondo in tour negli ultimi 50 anni e non ho mai ...

Da domani, venerdì 26 marzo, entrerà in rotazione radiofonica "I'll See You In My Dreams", il nuovo singolo di BRUCE SPRINGSTEEN estratto dall'album in studio realizzato insieme a The Street Band, Letter to you ...