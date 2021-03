Britney Spears, Sarah Jessica Parker la ringrazia per il suo post: "Mi hai commosso" (Di giovedì 25 marzo 2021) Britney Spears ha incluso Sarah Jessica Parker nel gruppo di donne che l'hanno ispirata di più, ricevendo in risposta un messaggio d'affetto dell'attrice. Britney Spears ha fatto sapere ai suoi fan quali sono le sue donne ispiratrici. Tra queste c'è anche Sarah Jessica Parker, la quale ha voluto dire grazie alla cantante americana tramite un messaggio sui social. "Grazie cara Britney. Penso che tu sappia come cosa provo per te. Da molto tempo. Ti mando tutto il mio affetto, mi ha commosso il fatto che tu mi abbia inclusa nel gruppo". Con queste parole Sarah Jessica Parker ha ringraziato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021)ha inclusonel gruppo di donne che l'hanno ispirata di più, ricevendo in risa un messaggio d'affetto dell'attrice.ha fatto sapere ai suoi fan quali sono le sue donne ispiratrici. Tra queste c'è anche, la quale ha voluto dire grazie alla cantante americana tramite un messaggio sui social. "Grazie cara. Penso che tu sappia come cosa provo per te. Da molto tempo. Ti mando tutto il mio affetto, mi hail fatto che tu mi abbia inclusa nel gruppo". Con queste parolehato ...

L'oroscopo di oggi 25 marzo 2021: Scorpione e Toro indecisissimi Come la mamma di Britney Spears, che si è messa a cantare una cover di Toxic in pubblico per supportare la figlia e il suo rientro sulle scene, anche tu, caro Ariete, hai persone a fianco che non ...

Britney Spears, che «vuole raccontare la sua verità» (ma non come Meghan Markle)

Justin Bieber S'è fatto un gran parlare di salute mentale nel mondo del pop in tempi recenti: la complessa situazione di Britney Spears, l'overdose di Demi Lovato, le fragilità psichiche di Dan Reynolds e ...

