Brasile, troppi cambi in panchina? La Federcalcio ora limita gli esoneri

La Federcalcio brasiliana (Cbf) scende in campo per limitare i cambi in panchina. Troppi gli esoneri nel massimo campionato: nell'ultima stagione solo tre squadre su 20 hanno chiuso con lo stesso

Ultime Notizie dalla rete : Brasile troppi Brasile, troppi cambi in panchina? La Federcalcio ora limita gli esoneri La Federcalcio brasiliana (Cbf) scende in campo per limitare i cambi in panchina. Troppi gli esoneri nel massimo campionato: nell'ultima stagione solo tre squadre su 20 hanno chiuso con lo stesso tecnico con cui avevano cominciato mentre sulle panchine delle quattro retrocesse, il ...

Italia, l'Irlanda del Nord fu un'altra Svezia Perse e vinse col Brasile. E via così. Nel girone di qualificazione incrociamo il Portogallo e l'... E Foni cede ripresentanto il famigerato 'WM' con troppi piedi gentili per una partita in cui serve la ...

Brasile, troppi cambi in panchina? La Federcalcio ora limita gli esoneri

Affidare la Fiorentina a Cesare Prandelli era una scommessa. Lo si sapeva fin dall'inizio. Prandelli è un bravo allenatore, ma il calcio gli è cambiato intorno, è diventato molto più crudo, aspro, com ...

Brasile, troppi morti per Covid: il Cruzeiro in campo con maglia pro vaccino I giocatori del Cruzeiro sono scesi in campo con una particolare maglia da gara nella sfida contro l’America FC disputata nella notte. Il club brasiliano ha scelto di far indossare una divisa speciale ...

