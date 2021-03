Brasile, troppi cambi in panchina: la Federazione limita… gli esoneri (Di giovedì 25 marzo 2021) Basta cambiare allenatori. In Brasile si è deciso di porre un limite agli esoneri. La Federcalcio brasiliana (Cbf) è scesa in campo per limitare i cambi in panchina. troppi i cambi di guida tecnica nel massimo campionato ed ecco la decisione: le squadre potranno cambiare mister una sola volta a stagione.Il motivo di questa decisione è da spiegarsi con i dati recenti che hanno evidenziato come nell'ultima annata, solo tre squadre su 20 hanno chiuso con lo stesso tecnico con cui avevano cominciato. Quindi adesso le squadre potranno scegliere una sola alternativa.Se invece un club dovesse optare per un secondo esonero, a guidare la prima squadra potrà essere solo qualcuno che lavora già nella società da almeno sei mesi in modo da tutelare tutti i ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 marzo 2021) Bastaare allenatori. Insi è deciso di porre un limite agli. La Federcalcio brasiliana (Cbf) è scesa in campo per limitare iindi guida tecnica nel massimo campionato ed ecco la decisione: le squadre potrannoare mister una sola volta a stagione.Il motivo di questa decisione è da spiegarsi con i dati recenti che hanno evidenziato come nell'ultima annata, solo tre squadre su 20 hanno chiuso con lo stesso tecnico con cui avevano cominciato. Quindi adesso le squadre potranno scegliere una sola alternativa.Se invece un club dovesse optare per un secondo esonero, a guidare la prima squadra potrà essere solo qualcuno che lavora già nella società da almeno sei mesi in modo da tutelare tutti i ...

