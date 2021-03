Brando Giorgi è l’eliminato della quarta puntata de “L’Isola dei famosi” (Di venerdì 26 marzo 2021) Brando Giorgi è l’eliminato/a della quarta puntata de L’Isola Dei famosi. L’attore ha è stato sconfitto al televoto da Francesca Lodo. Il concorrente appartenente al team dei Burinos era sbarcato a Cayo Cochinos lo scorso giovedì, insieme a Valentina Persia, Beppe Braida e Mirea Stellato entrando a far parte dei Rafinados. Brando Giorgi il terzo eliminato a “L’Isola Dei famosi Nella puntata andata in onda lo scorso lunedì i Burinos, vincitori della prova ricompensa avevano ottenuto in premio Brando Giorgi, cedendo in cambio ai Rafinados Daniela Martani. Brando Giorgi a breve ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)/adeDei. L’attore ha è stato sconfitto al televoto da Francesca Lodo. Il concorrente appartenente al team dei Burinos era sbarcato a Cayo Cochinos lo scorso giovedì, insieme a Valentina Persia, Beppe Braida e Mirea Stellato entrando a far parte dei Rafinados.il terzo eliminato a “DeiNellaandata in onda lo scorso lunedì i Burinos, vincitoriprova ricompensa avevano ottenuto in premio, cedendo in cambio ai Rafinados Daniela Martani.a breve ...

Advertising

nelnomedeltrash : Il modo in cui brando giorgi accettando parasite farà schiattare i fegati di awed e compagnia GODO MOLTO #isola - gabrielsniceass : RT @salvatrash1: Brando Giorgi merita di fare un'isola pazzesca sull'ultima spiaggia e di ritornare su Cayo Chocinos perchè è L'ANTAGONISTA… - GabrielaSansal1 : RT @monanerom: Brando Giorgi mi sa di uno che rimane a Parasite Island e vince l’isola dei famosi o comunque arriva in finale #isola #tomma… - MenoTele : Toh, la moglie di Brando Giorgi è la Sirena di Carlo Conti! #isola - monanerom : Brando Giorgi mi sa di uno che rimane a Parasite Island e vince l’isola dei famosi o comunque arriva in finale #isola #tommasozorzi -