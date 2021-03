BPER Banca colloca con successo primo Social bond per 500 milioni euro (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – BPER Banca ha chiuso con successo il collocamento della prima emissione di Social bond (Senior Preferred) per un ammontare di 500 milioni di euro, scadenza 6 anni, destinata a investitori istituzionali. L’obbligazione, emessa nell’ambito di un Environmental, Social e Sustainability bond Framework andrà a finanziare un portafoglio selezionato di PMI a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l’emergenza Covid-19. BPER pubblicherà annualmente all’interno del Bilancio di Sostenibilità una sezione dedicata all’allocazione dei proventi dell’emissione. L’emissione ha raccolto un forte interesse sul mercato con una domanda ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) –ha chiuso conilmento della prima emissione di(Senior Preferred) per un ammontare di 500di, scadenza 6 anni, destinata a investitori istituzionali. L’obbligazione, emessa nell’ambito di un Environmental,e SustainabilityFramework andrà a finanziare un portafoglio selezionato di PMI a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l’emergenza Covid-19.pubblicherà annualmente all’interno del Bilancio di Sostenibilità una sezione dedicata all’allocazione dei proventi dell’emissione. L’emissione ha raccolto un forte interesse sul mercato con una domanda ...

Advertising

DividendProfit : BPER Banca colloca con successo primo Social bond per 500 milioni euro - DividendProfit : BPER Banca colloca con successo primo Social bond per 500 milioni euro - fisco24_info : Bper colloca con successo prima emissione Social bond per 500 mln: Bper Banca comunica di avere concluso con succes… - wam_the : Truffa a Solofra, la Bper: noi estranei. Ecco perché - fisco24_info : Bper, Assemblea Bper Leasing-Sardaleasing approva bilancio 2020: L’Assemblea dei Soci di Bper Leasing-Sardaleasing,… -