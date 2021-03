Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti di giovedì 25 marzo (Di giovedì 25 marzo 2021) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a giovedì 25 marzo 2021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, che come consuetudine ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio regionale. Nella giornata di oggi si registrano 5.046 nuovi contagi, 100 morti, 3.040 guariti, 41.558 tamponi molecolari, 845 (0) ricoverati in terapia intensiva, 7.132 (-46) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Ecco ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a252021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, che come consuetudine ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio regionale. Nella giornata disi registrano 5.046 nuovi, 100, 3.040, 41.558 tamponi molecolari, 845 (0) ricoverati in terapia intensiva, 7.132 (-46) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

leggoit : Coronavirus in #Lombardia, bollettino giovedì 25 marzo: 100 morti e oltre cinquemila casi positivi - sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #25marzo #Coronavirus #COVID19 - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 24 marzo: in Lombardia 110 decessi, superati i 30 mila morti. Zona rossa… - SassiLive : CORONAVIRUS IN BASILICATA, 24 MARZO: 110 CASI POSITIVI (11 MATERA, 18 PISTICCI, 9 POMARICO, 8 MELFI, 14 POTENZA, 50… - News24_it : Covid, notizie di oggi. In Lombardia si dimette in blocco il Cda di Aria Spa. LIVE - Sky Tg24 -