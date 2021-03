Bollettino Covid oggi, giovedì 25 marzo: contagi, morti, guariti regione per regione (Di giovedì 25 marzo 2021) Ecco il Bollettino sull’emergenza coronavirus aggiornato a giovedì 25 marzo per quel che concerne il territorio Nazionale. I dati aggiornati ad oggi sono stati resi noti con la consueta pubblicazione del Bollettino, in uno dei momenti più difficili della lotta contro il Covid-19 per il nostro Paese. oggi si registrano 23.696 nuovi contagi, 460 morti, 21.673 guariti, 203.176 tamponi molecolari, 3.620 (+32) ricoverati in terapia intensiva, 28.424 (-14) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +1.548 gli attualmente positivi per un totale di 562.856. IL Bollettino regione PER regione DI GIOVEDI’ 25 marzo 2021 ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Ecco ilsull’emergenza coronavirus aggiornato a25per quel che concerne il territorio Nazionale. I dati aggiornati adsono stati resi noti con la consueta pubblicazione del, in uno dei momenti più difficili della lotta contro il-19 per il nostro Paese.si registrano 23.696 nuovi, 460, 21.673, 203.176 tamponi molecolari, 3.620 (+32) ricoverati in terapia intensiva, 28.424 (-14) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +1.548 gli attualmente positivi per un totale di 562.856. ILPERDI GIOVEDI’ 252021 ...

