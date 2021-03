Bollettino Coronavirus di Giovedì 25 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,78% (Di giovedì 25 marzo 2021) In data 25 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,68% (ieri +0,62%) con 3.464.543 contagiati totali, 2.794.888 dimissioni/guarigioni (+21.673) e 106.799 deceduti (+460); 562.856 infezioni in corso (+1.548). Ricoverati con sintomi -14 (28.424); terapie intensive +32 (3.620) con 260 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 349.472 tamponi totali (ieri 363.767) di cui 203.176 molecolari (ieri 213.745) e 146.296 test rapidi (ieri 150.022) con 117.274 casi testati (ieri 115.211); 23.696 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,78% (ieri 5,84% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 20,20% (ieri 18,45% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.046; Piemonte 2.582; Emilia Romagna 2.070; Campania 2.068; Lazio 2.055; ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) In data 25l’incremento nazionale dei casi è +0,68% (ieri +0,62%) con 3.464.543 contagiati totali, 2.794.888 dimissioni/guarigioni (+21.673) e 106.799 deceduti (+460); 562.856 infezioni in corso (+1.548). Ricoverati con sintomi -14 (28.424); terapie intensive +32 (3.620) con 260 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 349.472totali (ieri 363.767) di cui 203.176 molecolari (ieri 213.745) e 146.296 test rapidi (ieri 150.022) con 117.274 casi testati (ieri 115.211); 23.696(target 4.311);totali 6,78% (ieri 5,84% – target 2%);/casi testati 20,20% (ieri 18,45% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.046; Piemonte 2.582; Emilia Romagna 2.070; Campania 2.068; Lazio 2.055; ...

