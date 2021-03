Boldrini: “Attacchi aberranti dalla stampa, sono manifestazioni di odio” (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – “La mia collaboratrice abita a Lodi e la Camera è a Roma. Si tratta quindi di una distanza consistente. Non mi sono mai lamentata di lei perché era brava e disponibile. La sua mansione era quella di segreteria, quindi organizzare le missioni pre covid, gli impegni d’Aula e istituzionali e incastrare tutto questo con i miei impegni personali. Dov’è lo scandalo quando eravamo d’accordo così fin dall’inizio, quando non avevo la possibilità di fare certe cose personalmente, come andare in farmacia e prendere appuntamento con un medico? Di cosa mi devo giustificare?”. Così la deputata dem, Laura Boldrini a margine della presentazione di una proposta di legge alla Camera contro l’odio in rete. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – “La mia collaboratrice abita a Lodi e la Camera è a Roma. Si tratta quindi di una distanza consistente. Non mi sono mai lamentata di lei perché era brava e disponibile. La sua mansione era quella di segreteria, quindi organizzare le missioni pre covid, gli impegni d’Aula e istituzionali e incastrare tutto questo con i miei impegni personali. Dov’è lo scandalo quando eravamo d’accordo così fin dall’inizio, quando non avevo la possibilità di fare certe cose personalmente, come andare in farmacia e prendere appuntamento con un medico? Di cosa mi devo giustificare?”. Così la deputata dem, Laura Boldrini a margine della presentazione di una proposta di legge alla Camera contro l’odio in rete.

