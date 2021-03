BMW Motorrad presenta i nuovi C 400 X e C 400 GT (Di giovedì 25 marzo 2021) Con il C 400 X nel 2017 e il C 400 GT nel 2018, BMW Motorrad ha presentato per la prima volta due veicoli premium per il segmento degli scooter di media cilindrata. Da allora, il C 400 X ha impressionato i clienti del segmento della mobilità urbana con le sue caratteristiche di guida dinamica, mentre il C 400 GT, come variante adatta al turismo, si distingue grazie alla sua gamma potenziata di comfort. Per garantire queste caratteristiche anche in futuro BMW Motorrad ha quindi aggiornato i due scooter di media cilindrata e, oltre ad alcune significative ottimizzazioni tecniche, ha introdotto anche nuovi colori e stili. Potente motore monocilindrico conforme all’omologazione EU-5 con E-gas, nuova gestione del motore e frizione centrifuga ottimizzataCome in precedenza, il collaudato motore monocilindrico dalla massima ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) Con il C 400 X nel 2017 e il C 400 GT nel 2018, BMWhato per la prima volta due veicoli premium per il segmento degli scooter di media cilindrata. Da allora, il C 400 X ha impressionato i clienti del segmento della mobilità urbana con le sue caratteristiche di guida dinamica, mentre il C 400 GT, come variante adatta al turismo, si distingue grazie alla sua gamma potenziata di comfort. Per garantire queste caratteristiche anche in futuro BMWha quindi aggiornato i due scooter di media cilindrata e, oltre ad alcune significative ottimizzazioni tecniche, ha introdotto anchecolori e stili. Potente motore monocilindrico conforme all’omologazione EU-5 con E-gas, nuova gestione del motore e frizione centrifuga ottimizzataCome in precedenza, il collaudato motore monocilindrico dalla massima ...

Advertising

Italpress : BMW Motorrad presenta i nuovi C 400 X e C 400 GT - QuotidianoMotor : Bmw C 400 X e GT 2021: motore Euro 5 e nuove ottimizzazioni tecniche - motoblog : Bmw C 400 X e GT 2021: motore Euro 5 e nuove ottimizzazioni tecniche - Caterinadiiorgi : Bmw C 400 X e GT 2021: motore Euro 5 e nuove ottimizzazioni tecniche - lulopdotcom : #automotive #design #technology #bmw #c400x #c400gt BMW Motorrad presenta i nuovi BMW C 400 X e C 400 GT… -

Ultime Notizie dalla rete : BMW Motorrad BMW rinnova gamma C 400 X e C 400 GT - FormulaPassion.it i designer di BMW Motorrad si sono sforzati di tradurre in un linguaggio urbano moderno molti degli stilemi tipici delle motociclette della casa bavarese. C 400 X e C 400 GT presentano entrambi ...

SBK: a Jerez, Sykes e BMW a mezzo secondo dal record di Rea Tre BMW a Jerez de la Frontera, a preparare la stagione SBK che inizierà nel test collegiale di ... Per il team SMR Motorrad, c'erano in pista Tom Sykes e Michael Van Der Mark . L'inglese è l'esperto, in ...

BMW Motorrad Race Trophy, ritorna la battaglia dei privati inSella Bmw S 1000 XR (2020 - 21) usata a Cusano Milanino Annuncio vendita Bmw S 1000 XR (2020 - 21) usata a Cusano Milanino, Milano - 8334919 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...

BMW aggiorna gli scooter C 400 X e C 400 GT BMW Motorrad ha presentato oggi le versioni rivedute ed aggiornate per il 2021 dei suoi C 400 X e C 400 GT, scooter di media cilindrata che continueranno a sfoggiare un carattere assolutamente ...

i designer disi sono sforzati di tradurre in un linguaggio urbano moderno molti degli stilemi tipici delle motociclette della casa bavarese. C 400 X e C 400 GT presentano entrambi ...Trea Jerez de la Frontera, a preparare la stagione SBK che inizierà nel test collegiale di ... Per il team SMR, c'erano in pista Tom Sykes e Michael Van Der Mark . L'inglese è l'esperto, in ...Annuncio vendita Bmw S 1000 XR (2020 - 21) usata a Cusano Milanino, Milano - 8334919 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...BMW Motorrad ha presentato oggi le versioni rivedute ed aggiornate per il 2021 dei suoi C 400 X e C 400 GT, scooter di media cilindrata che continueranno a sfoggiare un carattere assolutamente ...