Blocco zona gialla fino al 1° maggio. È scontro sui divieti futuri (Di giovedì 25 marzo 2021) Blocco zona gialla: il fronte rigorista vorrebbe prorogare la stretta anche dopo Pasqua, almeno per un altro mese, vietando il colore con minori chiusure fino al primo maggio, il fronte “aperturista” non ci sente e vorrebbe reintrodurre quel colore il prima possibile. Palazzo Chigi si farà guidare dai numeri del contagio che, per adesso, non sono buoni, come si è visto ieri. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 marzo 2021) Blocco zona gialla: il fronte rigorista vorrebbe prorogare la stretta anche dopo Pasqua, almeno per un altro mese, vietando il colore con minori chiusure fino al primo maggio, il fronte “aperturista” non ci sente e vorrebbe reintrodurre quel colore il prima possibile. Palazzo Chigi si farà guidare dai numeri del contagio che, per adesso, non sono buoni, come si è visto ieri.

sissisupersissi : @callmebiondina Sono in zona rossa. Porto il pupo dai nonni, vado al lavoro fuori città e non c’è bisogno di nessun… - KalelLk : @AlexTebi Non fare il superiore intellettuale perché non reggi.. Se si parla di blocco e zona rossa non puoi e non… - Claudia99776 : @FiloColace @Sandra09469875 @FataTur03091524 @Jessiocchineri @MaurizioSorge Io sto nel Lazio .....non siamo in bloc… - lastregaamelie : A Roma non ci sono molti posti di blocco per controllare le autocertificazioni, essendo il Lazio zona rossa. Eccett… - wam_the : Zona rossa, blocco fino al 15 aprile, riaprono le scuole -