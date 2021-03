Black Widow slitta al 9 luglio: rilascio in contemporanea nelle sale e su Disney+ (Di giovedì 25 marzo 2021) Arriverà il 9 luglio il nuovo film Marvel su Black Widow, per il quale Disney ha scelto la distribuzione in contemporanea sia nelle sale che in streaming su Disney+ tramite Accesso VIP. Stessa sorte anche per il live-action Crudelia... Leggi su dday (Di giovedì 25 marzo 2021) Arriverà il 9il nuovo film Marvel su, per il quale Disney ha scelto la distribuzione insiache in streaming sutramite Accesso VIP. Stessa sorte anche per il live-action Crudelia...

Advertising

Digital_Day : Come direbbe il mandaloriano: 'Questa ormai è la via' - bojrnrag : RT @BlackxOlsen: METTETEVI LA FOTTUTISSIMA MASCHERINA CHE IL 9 LUGLIO DEVO ANDARE A VEDERE IL FILM DI BLACK WIDOW AL CINEMA - xinyourarmsx : RT @softIoki: METTETEVI LA MASCHERINA CHE IL 9 LUGLIO CASCASSE IL MONDO DOBBIAMO ESSERE AL CINEMA A GUARDARE BLACK WIDOW - ROM4CENTR0 : RT @BLURRYXFVCE: chi piangerà per tutta la durata di black widow? - ohmacheguardi : RT @BlackxOlsen: METTETEVI LA FOTTUTISSIMA MASCHERINA CHE IL 9 LUGLIO DEVO ANDARE A VEDERE IL FILM DI BLACK WIDOW AL CINEMA -