Bitcoin scende a 52 mila dollari nonostante Tesla ora accetti pagamenti in BTC (Di giovedì 25 marzo 2021) Bitcoin è sceso a 52 mila dollari prima di rimbalzare leggermente a 53 mila dollari, e ciò nonostante Tesla abbia annunciato ieri la sua decisione di accettare BTC come pagamento per le auto elettriche. Gli orsi hanno ripreso il controllo del mercato nelle ultime 24 ore, nonostante Tesla abbia annunciato la sua decisione di iniziare ad accettare BTC come pagamento per le sue auto elettriche. L'annuncio di Tesla aveva inizialmente aiutato i tori a prendere il controllo del mercato, spingendo BTC sopra i 55 mila USD. Tuttavia il rally è durato poco, infatti gli orsi hanno spinto il prezzo sotto la soglia dei 53 mila USD. Prospettiva del prezzo del Bitcoin La principale ...

