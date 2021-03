Binary Domain in versione rimasterizzata? Al producer di Yakuza piacerebbe molto

(Di giovedì 25 marzo 2021)è un titolo di azione pubblicato per PlayStation 3 e Xbox 360 e, anche se le vendite sono state abbastanza deludenti, il gioco ha saputo farsi amare dai giocatori di tutto il mondo. Ora, attraverso un'intervista, ildi, Daisuke Sato ha espresso la volontà di voler riportare in auge il gioco con una. Alla domanda se fosse possibile renderedisponibile sulle ultime console, Sato ha risposto: "Personalmente, mi. Se possibile, vorrei apportare alcune modifiche che non sono riuscito a fare all'epoca e magari rifare anche alcune parti". Il produttore ha anche ribadito il suo desiderio di portare gli spinoff di...

