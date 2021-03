Bimba salernitana bloccata in Russia, Di Maio: “Al lavoro per consentire a Sofia di rientrare” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La Farnesina segue con la massima attenzione gli sviluppi in coordinamento con l’Autorità Centrale italiana che, ai sensi della Convenzione dell’Aja si occupa della sottrazione internazionale dei minori. Il nostro Ambasciatore a Mosca è intervenuto ai massimi livelli per chiedere l’esecuzione delle sentenze russe che hanno stabilito in via definitiva il rientro di Sofia in Italia. La Farnesina continuerà a lavorare per favorire una soluzione della vicenda che tenga conto del superiore interesse di Sofia consentendole di rientrare in Patria”. Questa la nota del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, indirizzata a Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania, che lo scorso 19 marzo aveva rivolto un appello affinchè si risolvesse le delicata questione della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La Farnesina segue con la massima attenzione gli sviluppi in coordinamento con l’Autorità Centrale italiana che, ai sensi della Convenzione dell’Aja si occupa della sottrazione internazionale dei minori. Il nostro Ambasciatore a Mosca è intervenuto ai massimi livelli per chiedere l’esecuzione delle sentenze russe che hanno stabilito in via definitiva il rientro diin Italia. La Farnesina continuerà a lavorare per favorire una soluzione della vicenda che tenga conto del superiore interesse diconsentendole diin Patria”. Questa la nota del Ministro degli Esteri, Luigi Di, indirizzata a Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania, che lo scorso 19 marzo aveva rivolto un appello affinchè si risolvesse le delicata questione della ...

