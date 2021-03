Biden al Consiglio Ue e 700 anni di Dante Alighieri. L’agenda di oggi (Di giovedì 25 marzo 2021) Riflettori puntati su Palazzo Chigi, con un Cdm mattutino dedicato alla relazione del ministro Colao sulla digitalizzazione della PA, e sulla prima giornata del Consiglio europeo, che si occuperà di Covid, relazioni con la Russia e con la Turchia e, in una sessione straordinaria, della cooperazione Ue-Usa, con la partecipazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. È anche il giorno delle celebrazioni del settecentesimo anniversario di Dante Alighieri. Sul piano interno della lotta al Covid, vertice ministro del Lavoro-Parti sociali sui protocolli salute e sicurezza e sulla campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, presente anche il ministro della Salute Speranza. Per l’economia indicatori nazionali e internazionali, insieme al Bollettino economico della Bce che riunisce anche il ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) Riflettori puntati su Palazzo Chigi, con un Cdm mattutino dedicato alla relazione del ministro Colao sulla digitalizzazione della PA, e sulla prima giornata deleuropeo, che si occuperà di Covid, relazioni con la Russia e con la Turchia e, in una sessione straordinaria, della cooperazione Ue-Usa, con la partecipazione del presidente degli Stati Uniti Joe. È anche il giorno delle celebrazioni del settecentesimoversario di. Sul piano interno della lotta al Covid, vertice ministro del Lavoro-Parti sociali sui protocolli salute e sicurezza e sulla campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, presente anche il ministro della Salute Speranza. Per l’economia indicatori nazionali e internazionali, insieme al Bollettino economico della Bce che riunisce anche il ...

