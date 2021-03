Biblioteche Roma lancia incontri lettura canti Divina Commedia (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Nell’ambito delle celebrazioni per l’anno dantesco, Biblioteche di Roma propone ‘Intorno a Dante. Leggere la Commedia in circolo’, un’iniziativa che coinvolge dieci circoli, attivi nelle Biblioteche del sistema, nella lettura di altrettanti canti, tra i piu’ rappresentativi della Divina Commedia. Le letture, svolte presso la biblioteca Casa delle Letterature, saranno trasmesse ogni domenica alle ore 12 sui canali social di Biblioteche di Roma a partire dal 28 marzo. Ogni canto sara’ accompagnato da un breve focus di approfondimento curato da esperti e scrittori tra i quali: Lucilla Giagnoni, Gian Luigi Beccaria, Luca Serianni, Bianca Garavelli, Antonio Zoccoli, Jhumpa Lahiri, Giulio Ferroni, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021)– Nell’ambito delle celebrazioni per l’anno dantesco,dipropone ‘Intorno a Dante. Leggere lain circolo’, un’iniziativa che coinvolge dieci circoli, attivi nelledel sistema, nelladi altrettanti, tra i piu’ rappresentativi della. Le letture, svolte presso la biblioteca Casa delle Letterature, saranno trasmesse ogni domenica alle ore 12 sui canali social didia partire dal 28 marzo. Ogni canto sara’ accompagnato da un breve focus di approfondimento curato da esperti e scrittori tra i quali: Lucilla Giagnoni, Gian Luigi Beccaria, Luca Serianni, Bianca Garavelli, Antonio Zoccoli, Jhumpa Lahiri, Giulio Ferroni, ...

