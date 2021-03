Bergomi: “Inter da quarto di Champions. Barella? Giocatore europeo” (Di giovedì 25 marzo 2021) Beppe Bergomi sull’Inter L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato il momento dell’Inter oltre a soffermarsi sulle prestazioni dei singoli e in particolar modo di Barella e di Eriksen che nell’ultimo periodo sembra essere entrato definitivamente negli schemi di Conte. “Barella è un Giocatore europeo, è cresciuto moltissimo sotto Conte. Era molto impulsivo, ora è migliorato tanto. Tutti ci dovremo riabituare ai tifosi, i giocatori dovranno abituarsi alla pressione. Eriksen mi sembra freddo e tranquillo ci metterà poco a riprendere confidenza coi tifosi. L’Inter lo scorso anno è arrivata seconda in campionato e in finale di Europa League col 3-5-2”. ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Beppesull’L’ex difensore e capitano dell’, Beppe, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato il momento dell’oltre a soffermarsi sulle prestazioni dei singoli e in particolar modo die di Eriksen che nell’ultimo periodo sembra essere entrato definitivamente negli schemi di Conte. “è un, è cresciuto moltissimo sotto Conte. Era molto impulsivo, ora è migliorato tanto. Tutti ci dovremo riabituare ai tifosi, i giocatori dovranno abituarsi alla pressione. Eriksen mi sembra freddo e tranquillo ci metterà poco a riprendere confidenza coi tifosi. L’lo scorso anno è arrivata seconda in campionato e in finale di Europa League col 3-5-2”. ...

