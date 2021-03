Bergamotto la cultura | il Clima | il Terreno e i suoi valori farmaceutici e alimentari

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 25 marzo 2021) Benché numerosi tentativi siano stati effettuati per actare ilin diverse aree agrumarie del mondo (dagli Stati Uniti d’America in Florida e California, all’Africa del Nord, al Sud America, alla Costa d’Avorio). Per ottenere l’actazione delin definitiva, ancor oggi si può affermare che la quasi totalità della produzione mondiale si trova concentrata in